Finale Copa America infortunio Messi | la caviglia è gonfia e lui scoppia in lacrime VIDEO

(Di lunedì 15 luglio 2024) Alla fine c’è stato il lieto fine, con il trionfo dell’Argentina indi. Prima però la serata di Miami era stata drammatica per Leo, costretto ad uscire al 66? a causa di unalladestra. Al 35? il fuoriclasse è stato colpito da Arias proprio alladestra al momento di un cross, ma dopo essere stato medicato è riuscito a rimanere in campo. Al 66? però ha dovuto alzare bandiera bianca dopo uno scontro con Luis Diaz: Mojica si è subito avvicinato per aiutarlo ma, pochi secondi dopo, il medico della Nazionale ha chiesto il cambio. Un momento storico perchénon era mai stato sostituito in unacon la nazionale. Tra le, l’ex Barcellona ha lasciato il posto a Nico Gonzalez mentre l’Hard Rock Stadium gli dedicava una standing ovation.