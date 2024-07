Cos’è lo sweat proof make-up e come si fa

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 luglio 2024)-up vuol dire letteralmente trucco a prova di sudore. Chiunque ami truccarsi sa che con queste temperature infernali è praticamente impossibile evitare che tutto si sciolga. O meglio, quasi impossibile. Perché dai social arrivano tanti consigli per seguire al meglio questa tendenza. Questo tipo di look si prepara con dei prodotti fatti apposta per resistere alla sudorazione. In sostanza, è perfetto tutto ciò che è water, ossia impermeabile, dal mascara alla matita per gli occhi e via dicendo. Ecco allora cosa fare. Innanzitutto, si parte sempre con pelle pulita, idratata e con la protezione solare applicata. Non saltate il passaggio solo perché sentite più caldo, non è così. Al massimo, potete scegliere creme e protezioni in formulazioni più freschegel o siero.