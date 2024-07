Conte il fustigatore è il sole attorno a cui ruota il pianeta Napoli | ricordati che devi espiare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024)è ila cuiilDimaro. Scene da un castigo. L’allenamento della mattina è finito e il tifoso su una sedia a rotelle, a bordo campo, chiede un selfie ad Antonio. Il mister manager sorride e si mette in posa. Poi il tifoso vorrebbe proseguire la sua galleria con alcuni giocatori. Maindurisce la faccia e risponde secco: “No, con loro no”. Come in un castigo, appunto, in cui i castigati sono i giocatori, non il tifoso. A Dimaro picchiano due soli, in senso astronomico. Uno, ovviamente, è quello che dà il nome alla valle trentina. L’altro è il nuovo allenatore, un tempo odiato da queste parti, oggi amato e venerato. Manon ha la faccia del santo buono e misericordioso. Anzi. È il contrario.