C’è un tunnel sulla Luna sotto il mare della Tranquillità Perché la scoperta è così importante

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 – Unache rappresenta una pietra miliare nella conoscenza. Per la prima volta un team internazionale, coordinato dall’Università di Trento, ha dimostrato l’esistenza di unnelsuolo del nostro satellite. Le analisi dei dati radar‘Nasar Reconnaissance Orbiter’ hanno rivelato cheil ‘’ si nasconde un condotto di lava svuotato. “Queste strutture erano state ipotizzate da oltre 50 anni, ma è la prima volta in assoluto che ne dimostriamo l'esistenza”, chiarisce Lorenzo Bruzzone, dell'Università di Trento e coordinatorericerca. L’impatto dello studio non riguarda solo la conoscenza scientifica, ma ha implicazioni per quanto riguarda lo sviluppo di missioni, dove l’ambiente è fortemente ostile per la vita umana.