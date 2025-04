Quotidiano.net - Sentenza Corte Costituzionale: Misiani annuncia nuova coalizione per Campania

Leggi su Quotidiano.net

"Prendiamo atto delladella. Ora abbiamo la responsabilità di aprire tutti insieme, anche con chi ha guidato la Regione in questi anni e con il partito campano, una pagina, lavorando al progetto e alladi governo per la prossima legislatura, nella consapevolezza che quella campana sarà la sfida più importante della prossima tornata di elezioni regionali". Lo dichiara il senatore Antonio, commissario Pd. "Il nostro obiettivo è la costruzione di unaprogressista che unisca tutte le forze politiche e civiche alternative alla destra". Un obiettivoto "chiaramente ben prima di oggi - ricorda- e partendo dal lavoro importante messo in campo in questi dieci anni di governo della regione". Il modello per laè quello "dell'alleanza che nel 2021 ha portato alla vittoria a Napoli" che parta dalla "condivisione di un programma di governo per la".