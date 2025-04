Terzo mandato la Consulta boccia la legge della Campania | È incostituzionale De Luca non si potrà ricandidare

legge della Regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un Terzo mandato è «incostituzionale». Lo ha stabilito la Corte Costituzionale oggi, mercoledì 9 aprile, dopo ore di camera di consiglio. Stando alla pronuncia, Vincenzo De Luca non potrà candidarsi a un Terzo mandato da presidente di Regione. Il comunicato della Consulta«L’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, – si legge nel comunicato della Consulta – dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, “ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”. Leggi su Open.online LaRegioneche consente al presidentegiunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per unè «». Lo ha stabilito la Corte Costituzionale oggi, mercoledì 9 aprile, dopo ore di camera di consiglio. Stando alla pronuncia, Vincenzo Denoncandidarsi a unda presidente di Regione. Il comunicato«L’articolo 1Regionenumero 16 del 2024, – sinel comunicato– dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di PresidenteGiunta regionale chi, allo scadere del secondo, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, “ai fini dell’applicazionepresente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigorepresente”.

