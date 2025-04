Dazi congelati qualcuno ha spiegato a Trump che si stava facendo male da solo

(Adnkronos) –ha evidentementea Donaldche con isida. Con quali argomenti può essere riuscito nell'impresa, spingerlo alla sospensione di tre mesi appena annunciata? Ce ne sono tre che possono essere ipotizzati quasi senza alcun rischio di errore. Primo,è un fanatico sostenitore dei .L'articolohache sidaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Leggi su .com

Dazi Trump congelati, tre motivi che lo hanno spinto al passo indietro.

Meloni da Trump per i dazi, Francia in ‘ansia’ per unità Ue.

Dazi Usa, in vigore nuova ondata di tariffe: giù le borse asiatiche.

Ue unita: "Dazi dannosi per tutti". Ma Trump ipotizza il 10%. Congelati quelli per Messico -.

La guerra dei dazi, accordo con Messico e Canada: «Rialzi congelati per un mese». Colloqui a breve con la Cina, il vertice Ue.

L’uragano Trump piega il Messico: dazi congelati in cambio di soldati al confine.