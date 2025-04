Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 20:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaè risolto l'incidente sulla Pontina permangono comunque rallentamenti all'altezza di Castelno sempre verso Pomezia sulla Colombo lunghe code da via di Mezzocammino a via di Acilia verso Ostia sul Raccordo Anulare in interna il traffico ora è regolare mentre in esterna rallentamenti tra la 91Fiumicino la diramazionesud e anche sulla Casilina tra finocchio raccordo nelle due direzioni e le altre notizie prosegui la visita dei Reali britannici nella capitale sul fronte dellachiusura al traffico nell'area tra via del corso e corso Rinascimento e inevitabili ripercussioni sul trasporto sia pubblico sia privato possibili disagi anche a Testaccio in particolare nell'area dell'ex Mattatoio Dov'è prevista la creazione di un'ampia area di sicurezza ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e a seguire un giù di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.