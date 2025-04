Fiorentina addio alla tifosa Eugenia Nardi

addio a Eugenia Nardi. In tanti ricordano la grande tifosa viola nelle trasferte con i bus che partivano da Piombino in direzione Firenze per vedere la Fiorentina. Erano gli anni d'oro in cui una marea di tifosi viola partiva dal Bar Stella verso l'Artemio Franchi, all'epoca chiamato.

