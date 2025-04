Decisione presa Tonali vuole l’addio | c’è una big in pole

Il centrocampista italiano pronto a salutare il Newcastle dopo due stagioni: per lui c'è un interessamento fortissimo. Un'esperienza che potrebbe durare soltanto due stagioni, di cui una trascorsa più a guardare i propri compagni giocare che in campo. Nonostante un contratto fino al 2028, l'avventura di Sandro Tonali con il Newcastle potrebbe infatti concludersi alla fine di questa stagione. Newcastle, Tonali vuole l'addio (LaPresse) – Calciomercato.it. Il centrocampista italiano, che in poco tempo ha saputo conquistare i cuori dei tifosi dei 'Magpies', avrebbe infatti espresso il desiderio di lasciare il club bianconero per accasarsi altrove. Il Newcastle sta comunque disputando una stagione positiva: ha vinto una storica Coppa di Lega ed è in piena lotta per conquistare un posto per la prossima Champions League.

