Dalla Consulta il no al terzo mandato per Vincenzo De Luca

Consulta aveva concluso l'udienza con la formula di rito: "Sarà deciso", ma già costituzionalisti e osservatori politici ipotizzavano – la decisione della Corte Costituzionale era attesa nel pomeriggio – un probabile accoglimento del ricorso governativo che bloccherebbe il terzo mandato del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

