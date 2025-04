Notizieaudaci.it - Giravolta Trump sui Dazi: ‘Sospesi per 90 giorni’, ma sulla Cina va giù duro

Leggi su Notizieaudaci.it

Come ha abituato il mondo, con unaimprovvisa il presidente americano Donaldha bloccato tutti i‘reciproci’ in vigore da sabato scorso “per 90 giorni”. Per tutti i Paesi che “gli hanno chiesto un negoziato”. Niente stop per lacon le tariffe che salgono al 125%Tranne per la, contro cui le nuove tariffe saliranno al 125% “con effetto immediato”. In una giornata che aveva sancito l’avvio di una guerra commerciale globale, con l’entrata in vigore dei nuoviimposti dagli Stati Uniti su prodotti provenienti da decine di Paesi, la massiccia risposta della, e una contromossa più sofisticata dell’Europa. E soprattutto, con i mercati globali in forte sofferenza. Lo stessoaveva invitato a “mantenere la calma” esortando i cittadini ad approfittare del calore del mercato azionario per “acquistare”.