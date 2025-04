Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump sospende i dazi: pausa di 90 giorni per le tariffe reciproche. Solo alla Cina il 125%. Rimbalzano le Borse: vola Wall Street.

Europa, riarmo, Trump, globalizzazione, sostenibilità: “Ora che abbiamo tutte le risposte, ci hanno cambiato tutte le domande”.

È l'ora dell'Europa contro Donald Trump: cosa rischia l'Italia se rimane sola.

Dazi, ultime notizie. Trump: «Incassiamo 2 miliardi al giorno. Presto saremo nuovamente molto ricchi». Tariffe 104% alla Cina. Canada, 25% su auto Usa.

Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%.

Dazi, i ministri del commercio Ue preparano la risposta a Donald Trump: tutte le opzioni sul tavolo.