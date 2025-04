Sport.quotidiano.net - Parisi: "Il gruppo è la nostra forza. Contento di essere rimasto alla Fiorentina"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 9 aprile 2025 - Vigilia di quarti di finale di Conference League per la, di scena sul campo del Celje per la sfida d'andata. Accanto a mister Pdino in conferenza stampa dSlovenia si è presentato Fabianoche nell'ultimo periodo ha trovato ampio spazio a causa dello stop di Gosens. Queste le parole dell'esterno ex Empoli, che parte dsua condizione fisica dopo la dispendiosa gara di Milano. "Ho preso un bel colpocaviglia, ma è stata curata bene. Sono a disposizione della squadra". Come ha sfruttato l'occasione avuta? "L'occasione prima o poi capita nella stagione. Siamo tutti giocatori forti e pronti quando il mister ci dà fiducia. Questa è ladel. Stiamo tutti bene fisicamente, domani ci giochiamo una partita importante e daremo il massimo".