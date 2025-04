Ilfattoquotidiano.it - Car Design Award 2025, alla kermesse milanese trionfano Ferrari, Lotus e Renault

Nel cuore pulsante della MilanoWeek, l’ADIMuseum si è trasformato in un palcoscenico internazionale per celebrare i Car, il premio che dal 1984 racconta l’eccellenza delautomobilistico mondiale. Quest’anno, sotto i riflettori, sono saliti tre grandi nomi:, vincitori rispettivamente nelle categorie Concept Cars, Production Cars e BrandLanguage.A conquistare la giuria nella sezione Concept è stato il team dicon la Theory 1, una concept car ispirata a tre modelli storici – la Type 72, l’Esprit e l’Eleven – che racchiude in sé l’anima visionaria di Colin Chapman, tra alleggerimento, tecnologia e una promessa di guida coinvolgente che è già un’emozione allo stato puro.Nella categoria Production Cars ha trionfato la12Cilindri, che reinterpreta l’eredità delle storiche V12 di Maranello con una linea che fonde aerodinamica, tradizione e un’eleganza fuori dagli schemi.