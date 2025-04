Contro la violenza di genere e in memoria delle donne uccise una manifestazione a Bagheria

violenza di genere, in seguito anche agli ultimi tragici fatti di cronaca, come l'omicidio di Sara Campanella, la ragazza di Misilmeri assassinata a Messina da un collega di università, si terrà lunedì prossimo (14 aprile) a Bagheria. Palermotoday.it - Contro la violenza di genere e in memoria delle donne uccise, una manifestazione a Bagheria Leggi su Palermotoday.it Un evento speciale e una riflessione collettiva sulladi, in seguito anche agli ultimi tragici fatti di cronaca, come l'omicidio di Sara Campanella, la ragazza di Misilmeri assassinata a Messina da un collega di università, si terrà lunedì prossimo (14 aprile) a

Contro la violenza di genere e in memoria delle donne uccise, una manifestazione a Bagheria. Il Palermo Calcio con la t-shirt “Non un minuto di silenzio” in memoria di Sara Campanella e delle donne vittime di violenza. Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Mattarella: "Nessuna scusa, azioni concrete" - Aggiornamento del 25 Novembre delle ore 23:16. Giulia Cecchettin, dalla follia alla solidarietà: Fondazione, borse di studio, corsi sull'amore, lettere. Iniziative in sua memoria per combattere la violenza di genere. Violenza contro le donne, al Policlinico una targa in memoria di Anna Sviridenko. Giornata internazionale contro violenza donne: Progetto in memoria di Giulia Cecchettin e delle tante donne vittime di violenza. Ne parlano su altre fonti

In cattedra contro la violenza. In mostra gli abiti delle vittime: "Dobbiamo sfatare i pregiudizi" - Cattaneo-Deledda, continua attraverso la moda il percorso di sensibilizzazione in ricordo di Renata. In biblioteca l’esposizione ’Com’eri vestita?’ con l’associazione Malala: "Nulla giustifica un’aggr ... (msn.com)

L’impegno contro la violenza di genere è l’unico modo per far rivivere Giulia - La decisione di mettersi a disposizione degli altri, per guardare avanti. Una fondazione creata un anno dopo l'uccisione di sua figlia con l'obiettivo, un giorno, di arrivare a zero femminicidi a fine ... (vita.it)

La lotta contro la violenza di genere: un grido di speranza e giustizia - Il 22enne Sara Campanella è diventata l’ennesima vittima di una violenza che sembra non avere fine. La sua tragica scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Messina, dove centinaia di persone s ... (notizie.it)