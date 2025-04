Quotidiano.net - Nuovi reati alimentari: agropirateria e frode sotto la lente del Ddl Nordio

"Sono stati introdotti treche colmano vuoti di tutela penale e danno un segnale di estrema attenzione per i beni protetti: uno è il commercio di alimenti con segni mendaci, l'altra è laalimentare e il terzo è di '', un reato nuovo che colpisce casi fraudolenti dove vi è un allestimento ed attività organizzate in modo duraturo. Per questiestendiamo la possibilità di intercettazioni telefoniche e di attivitàcopertura. È un segnale importante nella necessità di tutelare la buona fede del consumatore". Così il ministro della Giustizia, Carlo, in conferenza stampa dopo il Cdm, in merito al ddl per la difesa dei prodottiitaliani.