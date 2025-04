Ucraina | Zelensky sappiamo di 155 cinesi che combattono con esercito russo

Ucraina), 9 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’Ucraina ha i cognomi e i dati dei passaporti di 155 cittadini cinesi che combattono per l’esercito russo e che “crediamo che ce ne siano molti di più”. Zelensky ha condiviso con i giornalisti documenti che elencano nomi, numeri di passaporto e dettagli personali delle presunte reclute cinesi, compreso quando sono arrivate in Russia per l’addestramento militare e quando sono partite per il servizio. Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, sappiamo di 155 cinesi che combattono con esercito russo Leggi su Lapresse.it Kiev (), 9 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino Volodymyrha detto che l’ha i cognomi e i dati dei passaporti di 155 cittadinicheper l’e che “crediamo che ce ne siano molti di più”.ha condiviso con i giornalisti documenti che elencano nomi, numeri di passaporto e dettagli personali delle presunte reclute, compreso quando sono arrivate in Russia per l’addestramento militare e quando sono partite per il servizio.

Ucraina: Zelensky, sappiamo di 155 cinesi che combattono con esercito russo - LaPresse. Le forze ucraine continuano l’offensiva nella regione russa di Kursk (AGGIORNATO). Missili russi su Odessa: 4 morti e 28 feriti. Zelensky: "Mosca pronta ad altre azioni offensive" - Wsj: Kiev sta aumentando la produzione di droni a lungo raggio. Ne parlano su altre fonti

UCRAINA/ “Dei volenterosi rimane solo Macron ma Zelensky non ha rinunciato ad allargare la guerra” - Macron vorrebbe rappresentare l’Ue in Ucraina, ma con lui è rimasto solo Starmer. Zelensky li asseconda perché li vorrebbe in guerra ... (ilsussidiario.net)

Ucraina, la delusione di Zelensky «Mosca vuole la guerra» - Non è andata come Zelensky sperava, ma neanche come temeva. Nessuna promessa concreta da parte russa, ma neppure una svendita dell’Ucraina da parte americana. Di fatto, a sentire il presidente ... (ilmessaggero.it)

Ucraina, Zelensky a Parigi da Macron: «Domani ci aspettiamo decisioni forti». Il presidente francese: «Mosca accetti tregua senza condizioni» - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto stasera - parlando all'Eliseo al fianco di Emmanuel Macron - di sperare che gli Stati Uniti «garantiranno il carattere incondizionato del ... (leggo.it)