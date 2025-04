Stop di tre mesi ai dazi americani ma sale la percentuale nei confronti della Cina | 125%

Donald Trump ha annunciato una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci tranne la Cina. Guardando ad Oriente, inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha aumentato i dazi al 125%. Dalle spiegazioni fornite da esponenti dell'amministrazione, la pausa dei dazi di 90 giorni annunciata da Donald Trump manterrà l'aumento tariffario globale di base del 10% per tutti, compresi Canada e Messico.

Stop di tre mesi ai dazi americani, ma sale la percentuale nei confronti della Cina: 125% - Nessun sconto guardando verso Oriente: «Grande mancanza di rispetto nei confronti dei mercati mondiali». Intanto Wall Street vola ... (msn.com)

