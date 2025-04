Trump dazi sospesi e chance per Meloni | cosa accadrà tra 90 giorni

Trump ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi imposti a numerosi paesi mondiali, lasciando fuori solo la Cina, che invece subirà un ulteriore irrigidimento fiscale. La notizia arriva mentre le borse globali oscillano e diversi governi si preparano a rispondere.Dopo settimane passate a brandire il bastone, Trump ha improvvisamente mostrato il carciofo: un gesto che, tra una volgarità ostentata e un autocompiacimento da palcoscenico, apre uno spiraglio per trattative. Nel mezzo della bufera, Giorgia Meloni si appresta a partire per Washington con una proposta tutt'altro che ornamentale: abbattere dazi su entrambe le sponde dell'Atlantico.La presidente del Consiglio volerà a Washington il 17 aprile con la formula "zero per zero" sotto il braccio: via le tariffe industriali da entrambe le parti, senza paracaduti o ambiguità.

