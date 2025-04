Come organizzare un matrimonio ispirato ai Festival musicali

matrimonio formale ed elegante. Per molti futuri sposi, infatti, l'ispirazione nuziale arriva direttamente da Festival musicali Come Glastonbury e Coachella: i fiori d'arancio, quindi, sono sempre più spesso all'insegna dell'intrattenimento e della convivialità.Sognate anche voi di organizzare un matrimonio ispirato ad un Festival musicale? Dalla musica dal vivo al look nuziale, passando per cibo e bevande, ecco qualche suggerimento.Cos'è un matrimonio in stile Festival?Un matrimonio in stile Festival è una versione più rilassata e informale dei fiori d'arancio tradizionali. Questo tipo di cerimonia, Come suggerisce il nome, trae ispirazione da eventi Come il Glastonbury o il Secret Garden Party: a caratterizzare il ricevimento saranno quindi musica dal vivo, decorazioni rustiche e almeno un paio di food truck per il cibo e le bevande.

