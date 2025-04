Analisi dei crash schermo blu di Windows e cercare la causa di errore

Leggi su .com

Questo articolo nasce per dare un supporto più accurato possibile per il tipico problema delloblu (detti anche errori BSOD che sta per Blue Screen of Death) che capita in ogni versione di, da XP a7, 8 e10.L'conblu è l'più grave di un sistemaperchè provoca il blocco completo del sistema e la comparsa di un un messaggio di dettagli e descrizione che per la maggior parte delle persone, anche esperte di informatica, rimane difficile da capire se non del tutto incomprensibile.Quando il PC si blocca conblu, non rimane altro da fare che riavviare e riprendere il lavoro, sperando che sia stato solo un caso e che non accada nuovamente.Se però il BSOD dovesse ripetersi nuovamente con undi blocco, diventa importante andare a capire di cosa si tratta, provare a leggere cosa c'è scritto e fare una ricerca per poter leggere istruzioni a riguardo.