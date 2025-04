Meloni prepara l’incontro con Trump, imbarazzo per le parole del tycoon.

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 apr. (askanews) – Un ministro, incrociato tra Montecitorio e Palazzo Chigi, semplicemente allarga le braccia: creanoledi Donald, a poche ore dall’annuncio delcon Giorgia(il 17 aprile) alla Casa Bianca. In una serata con i leader del Partito repubblicano, il presidente ha detto che decine di Stati stanno “facendo di tutto” per trattare sui dazi, letteralmente “ci chiedono di baciarci il c..o”. Da Palazzo Chigi, naturalmente, non trapelano reazioni, ma il disagio è palpabile. Anche un ‘turbo-iano’ come Matteo Salvini parla di un’immagine “abbastanza disgustosa”. Assicurando poi che l’Italia punta sul “buonsenso” più che sul “bazooka”. “Other question”, glissa Antonio Tajani, assicurando comunque che “non ci saranno ripensamenti sulla missione italiana” e chesi presenterà “con la schiena dritta”.