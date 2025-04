Chi è Alvise Biffi presidente designato di Assolombarda con il 992% dei voti

Ilgiorno.it - Chi è Alvise Biffi, presidente designato di Assolombarda con il 99,2% dei voti

Milano, 9 aprile 2025 -è statodiper il quadriennio 2025-2029. Il Consiglio generale dell'associazione ha, infatti, espresso larghissimo consenso attorno alla proposta della Commissione di designazione costituita dai past president Benito Benedini, Carlo Bonomi e Alberto Meomartini. Nel corso della riunione odierna, che si è appena conclusa, la candidatura diha, infatti, ottenuto il 99,2% dei. Le tappe Il 15 maggio il consiglio generale sarà chiamato ad esprimersi sulla squadra dei vice presidenti scelta dal. Sarà poi l’assemblea di, convocata il 19 giugno, a eleggere il 16°dell'associazione, che succederà ad Alessandro Spada, e i vice Presidenti per il prossimo quadriennio. IldiAlessandro Spada esprime preoccupazione per gli effetti dei dazi sull’economia Chi è Imprenditore da sempre impegnato sui temi della digital transformation, della cyber security e dell'innovation management,, classe ‘78, è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi.