Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la serie continua o si chiude stasera?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25: Tutto, o quasi, in casadipenderà dalla vena della russa Tolok, che ha fatto la differenza in gara2 e per un set e mezzo l’ha fatta anche in gara3, pagando alla distanza, probabilmente, lo sforzo per battere l’Alba Blaj nella finale di ritorno di CEV Cup. Quella Tolok che aveva trascinato la squadra piemontese in gara2 contro una spenta. È bastata una partita e già si è ribaltato tutto, come è normale che sia nei playoff.20.22: Alla Igor Gorgonzola, per allungare lae trascinare le rivali a gara5, servirà un’impresa vera e propria, difficile ma non impossibile.20.19:, però, ha dimostrato di avere la forza di reagire, di saper prendere di petto anche le situazioni più complicate. Le venete hanno avuto in Asja Wolosz il faro che ha illuminato il tunnel in cui si erano cacciate ed hanno avuto in Gabi la guida sicura per uscire da quel tunnel.