Basket femminile il Famila Schio si ferma ancora ai quarti di Eurolega contro Praga

ferma ancora ai quarti il cammino del Famila Schio in Eurolega. Proprio come lo scorso anno la squadra veneta è stata sconfitta dalle ceche dell’USK Praga che ha fatto sua la prima sfida della Final Six a Saragozza. Praga si è imposta per 79-72 al termine di un match che ha visto Schio inseguire dal secondo quarto, provando a ricucire nell’ultimo quarto, ma con l’USK che ha resistito ad ogni assolto della squadra italiana, che termina così comunque un’ottima stagione europea.Non bastano al Famila i 13 punti di Jasmine Keys e di Janelle Salaun, anche se quest’ultima ha tirato malissimo dal campo (5/16). In doppia cifra anche Giorgia Sotta (12) e Kitija Laksa (10). Dall’altra Praga è stato trascinato dai 19 punti di Valeriane Ayayi e dai 17 di Brionna Jones.Buon avvio di Schio con Juhasz (5-1), ma Praga reagisce prontamente e trova con Oblak il +4 (7-11). Oasport.it - Basket femminile, il Famila Schio si ferma ancora ai quarti di Eurolega contro Praga Leggi su Oasport.it Siaiil cammino delin. Proprio come lo scorso anno la squadra veneta è stata sconfitta dalle ceche dell’USKche ha fatto sua la prima sfida della Final Six a Saragozza.si è imposta per 79-72 al termine di un match che ha vistoinseguire dal secondo quarto, provando a ricucire nell’ultimo quarto, ma con l’USK che ha resistito ad ogni assolto della squadra italiana, che termina così comunque un’ottima stagione europea.Non bastano ali 13 punti di Jasmine Keys e di Janelle Salaun, anche se quest’ultima ha tirato malissimo dal campo (5/16). In doppia cifra anche Giorgia Sotta (12) e Kitija Laksa (10). Dall’altraè stato trascinato dai 19 punti di Valeriane Ayayi e dai 17 di Brionna Jones.Buon avvio dicon Juhasz (5-1), mareagisce prontamente e trova con Oblak il +4 (7-11).

