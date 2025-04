Consulta no a De Luca governatore per la terza volta | Incostituzionale Il presidente della Campania | Accolta tesi strampalata

Consulta stoppa Vincenzo De Luca, il governatore della Campania non potrà ricandidarsi per la terza volta consecutiva come vorrebbe. E' Incostituzionale la legge regionale che avrebbe consentito a De Luca di tentare la terza volta alla presidenza della Regione. Una pronunciazione che frena anche le mire al presidente della Regione Veneto Zaia, anche lui alla ricerca di terzo mandato. Viola la Costituzione Per la Corte Costituzionale la legge appositamente varata da De Luca viola "l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l'altro, le ipotesi di ineleggibilità del presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica". Ragione al ricorso dello Stato Inoltre il divieto del terzo mandato consecutivo, continua la Consulta, "opera per tutte le Regioni ordinarie dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell'elezione diretta del presidente della Giunta regionale". Quotidiano.net - Consulta, no a De Luca governatore per la terza volta: “Incostituzionale”. Il presidente della Campania: “Accolta tesi strampalata” Leggi su Quotidiano.net Roma, 9 aprile 2025 - Lastoppa Vincenzo De, ilnon potrà ricandidarsi per laconsecutiva come vorrebbe. E'la legge regionale che avrebbe consentito a Dedi tentare laalla presidenzaRegione. Una pronunciazione che frena anche le mire alRegione Veneto Zaia, anche lui alla ricerca di terzo mandato. Viola la Costituzione Per la Corte Costituzionale la legge appositamente varata da Deviola "l'articolo 122, primo comma,Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l'altro, le ipodi ineleggibilità delGiunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leggeRepubblica". Ragione al ricorso dello Stato Inoltre il divieto del terzo mandato consecutivo, continua la, "opera per tutte le Regioni ordinarie dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell'elezione diretta delGiunta regionale".

Il governatore critico: "Molto lavoro per gli imbianchini: si dovrà cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti"

