The Outer Worlds si mostra in un video gameplay di 11 minuti ricco di esplorazione e luoghi affascinanti

Obsidian Entertainment ha appena rilasciato un video esclusivo di ben 11 minuti di gameplay per The Outer Worlds 2, il sequel del celebre RPG sci-fi in prima persona. Questo nuovo sguardo sul gioco ci porta all'interno della struttura chiamata N-Ray Facility, un luogo visivamente suggestivo dove emergono le principali innovazioni del sistema di gioco.

Appena poche ore dopo l'annuncio dell'Xbox Games Showcase 2025 e del Direct dedicato al secondo capitolo di The Outer Worlds, Inn ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato interamente a questo sequel che punta a un'evoluzione significativa sotto molti aspetti.

I sistemi RPG sono ora più profondi e articolati, richiamando lo stile dei grandi immersive sim come Deus Ex e Dishonored. Per i giocatori stealth, ci sono nuove armi silenziose, abilità per abbattere nemici senza allertare le guardie, e persino la possibilità di disintegrare i corpi per evitare di essere scoperti.

