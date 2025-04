Calcio femminile e pallanuoto femminile aumentano i pass olimpici per Los Angeles 2028 Calano nel calcio maschile!

Angeles 2028 ci saranno due grandi novità per quanto riguarda gli sport di squadra. Nella pallanuoto c’era sempre stato uno sbilanciamento in favore degli uomini: le squadre maschili ammesse ai Giochi erano sempre state di più rispetto a quelle femminili, con un computo di 12 a 10 nella rassegna a cinque cerchi disputata la scorsa estate a Parigi. Negli States, invece, la situazione si allineerà e ci si concretizzerà la parità di genere ricercata dal CIO: dodici compagini per entrambi i sessi.Nel calcio, invece, si materializzerà una vera e propria inversione di rotta: tra tre anni il settore femminile opererà uno storico sorpasso ai danni del comparto maschile. Gli uomini avranno a disposizione dodici pass, mentre le donne potranno godere di sedici posti: l’esatto contrario di quanto successo nella capitale francese pochi mesi fa. Oasport.it - Calcio femminile e pallanuoto femminile aumentano i pass olimpici per Los Angeles 2028. Calano nel calcio maschile! Leggi su Oasport.it Alle Olimpiadi di Losci saranno due grandi novità per quanto riguarda gli sport di squadra. Nellac’era sempre stato uno sbilanciamento in favore degli uomini: le squadre maschili ammesse ai Giochi erano sempre state di più rispetto a quelle femminili, con un computo di 12 a 10 nella rassegna a cinque cerchi disputata la scorsa estate a Parigi. Negli States, invece, la situazione si allineerà e ci si concretizzerà la parità di genere ricercata dal CIO: dodici compagini per entrambi i sessi.Nel, invece, si materializzerà una vera e propria inversione di rotta: tra tre anni il settoreopererà uno storico soro ai danni del comparto. Gli uomini avranno a disposizione dodici, mentre le donne potranno godere di sedici posti: l’esatto contrario di quanto successo nella capitale francese pochi mesi fa.

Pallanuoto femminile, la SIS Roma conquista la Coppa Italia. Sport Center: un torneo di pallanuoto al femminile il 2 e 3 novembre. Olimpiadi, la pallanuoto entra nel vivo: il tabellone completo del torneo femminile. PALLANUOTO FEMMINILE Serie B – Le Rarigirls vincono ancora. Su Sudsport Pallanuoto femminile: L’Ekipe Catania trionfa all'Arena Festival. Pallanuoto Serie B Femminile: le ragazze della Rari Nantes Imperia cedono a Camogli. Ne parlano su altre fonti

Pallanuoto femminile, Trieste ancora battuta: l’Euro Cup va al De Zaan - A Zaandam, nei Paesi Bassi, a far festa sono le padrone di casa neerlandesi del De Zaan, che vincono anche la finale di ritorno dell'Euro Cup 2024-2025 di ... (oasport.it)

Calcio femminile, Italia spettacolare in Danimarca e in Nations League si torna in corsa anche per il primato - Un autentico show della Nazionale italiana di calcio femminile a Herning, in Danimarca. Le azzurre, nel loro quinto impegno nel Gruppo 4 della Lega A di ... (oasport.it)

Calcio Femminile: Evoluzione e Trionfi delle Donne in Campo - Il calcio femminile in Italia ha attraversato un'evoluzione straordinaria, trasformandosi da una pratica quasi invisibile a un palcoscenico di talento e passione. Le donne in campo ora conquistano ric ... (mondiali.net)