Julio Cesar | L’Inter è cresciuta tanto dopo la finale di Istanbul! Triplete? Magari…

di Redazione: «ladi? Magari.» Le parole dell’ex portiere nerazzurroIntervenuto nella trasmissione Tutti Convocati, l’ex portiere del, ha parlato cosi post vittoria sul Bayern Monaco:LE PAROLE- «Thuram è stato geniale e Lautaro ha finito il capolavoro, un lavoro da attaccanti fantastico. Il 60-70% quel gol è stato di Thuram, tutti a casa non ce lo aspettavamo quel colpo. Lautaro migliora di stagione in stagione.? Magari, sarebbe bello per i tifosi e questi ragazzi che stanno facendo bene da tanti anni. A me non piace mai fare paragoni, ma credo che sia una squadra molto solida e cheladi Champions è rimasto in bocca quella sensazione che si potesse vincere.quella partitacome società e club.