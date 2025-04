Def Giorgetti | Pil +06% nel 2025

Giorgetti dopo il CdM. Stima crescita Pil 2025 dimezzata:+0,6% Poi +0,8%.Deficit-Pil previsto al 3,3% nel 2025, 2,8% nel 2026 e 2,6% nel 2027 come indicato lo scorso autunno,aggiunge. Sulla spesa per la difesa orientamento in linea con richiesta 2% del Pil Leggi su Servizitelevideo.rai.it 20.35 "Questo Documento di finanza pubblica viene adottato in una situazione molto complessa sotto l'aspetto economico globale" e "questo rende molto complicato e difficile, perfino aleatorie le previsioni non solo a lungo termine ma anche a breve". Così il ministro dell'Economiadopo il CdM. Stima crescita Pildimezzata:+0,6% Poi +0,8%.Deficit-Pil previsto al 3,3% nel, 2,8% nel 2026 e 2,6% nel 2027 come indicato lo scorso autunno,aggiunge. Sulla spesa per la difesa orientamento in linea con richiesta 2% del Pil

