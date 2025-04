Trump congela dazi per 3 mesi | Aumentano solo per Cina

Trump congela per 90 giorni i dazi contro tutti i paesi, ad eccezione della Cina. Nei prossimi 3 mesi, annuncia il presidente degli Stati Uniti nell'ennesima giornata negativa delle Borse, verranno adottate tariffe del 10%. Pugno durissimo invece contro la Cina: contro Pechino, verranno adottatidel 125% con effetto immediato

