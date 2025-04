Chiesa in vendita a Treviso il parroco | Decisione inevitabile

Chiesa - a Fontanelle, provincia di Treviso - diventerà presto un condominio. Tgcom24.mediaset.it - Chiesa in vendita a Treviso, il parroco: "Decisione inevitabile" Leggi su Tgcom24.mediaset.it I costi per la manutenzione, le bollette di luce e gas da pagare: aumentano le spese, calano i fedeli. Troppo vuota per giustificare i costi di gestione, e cosi', questa- a Fontanelle, provincia di- diventerà presto un condominio.

