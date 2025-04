Cosenza la Curva Sud sciopera contro il duo Guarascio-Scalise | Vi ripudiamo andremo solo in trasferta

Curva Sud non andrà al campo quando il Cosenza giocherà in casa, ma seguirà i rossoblù solo in trasferta , come si legge in un post a firma Ultrà Cosenza 1978. «La posizione in classifica non ha mai intaccato la nostra fede. Essere ultrà vuol dire "andare oltre" , nel corso degli anni la nostra passione è sempre andata al di la' di ogni categoria. Ci sono. Feedpress.me - Cosenza, la Curva Sud sciopera contro il duo Guarascio-Scalise: “Vi ripudiamo, andremo solo in trasferta” Leggi su Feedpress.me Una presa di posizione precisa: laSud non andrà al campo quando ilgiocherà in casa, ma seguirà i rossoblùin, come si legge in un post a firma Ultrà1978. «La posizione in classifica non ha mai intaccato la nostra fede. Essere ultrà vuol dire "andare oltre" , nel corso degli anni la nostra passione è sempre andata al di la' di ogni categoria. Ci sono.

Cosenza, la Curva Sud sciopera contro il duo Gurascio-Scalise: “Vi ripudiamo, andremo solo in trasferta. “Verità per Denis”, lo striscione per Bergamini sarà esposto nelle curve di mezza Europa. Cosenza-Catanzaro, questa volta sì: domani parte la prevendita. Curva Sud Cosenza colpita dalle diffide: sciopero per 15' e poi via alla protesta. Curva Nord e Sud Cosenza: «Guarascio il pallone a Cosenza non è tuo». Curva Sud e Curva Nord, domani tifosi in protesta. Ne parlano su altre fonti

Cosenza, la Curva Sud sciopera contro il duo Gurascio-Scalise: “Vi ripudiamo, andremo solo in trasferta” - Una presa di posizione precisa: la Curva Sud non andrà al campo quando il Cosenza giocherà in casa, ma seguirà i rossoblù solo in trasferta , come si legge ... (gazzettadelsud.it)

Roma-Venezia: ancora sciopero Curva Sud, 15 minuti in silenzio - (ANSA) - ROMA, 29 SET - Non si ferma la protesta della Curva Sud verso la proprietà che come la gara di giovedì in Europa League è rimasta in silenzio per i primi 15 minuti della partita con il ... (msn.com)

Cosenza. Il 26 febbraio sciopero dei medici all'Annunziata: “Promesse Lorenzin disattese” - L'intersindacale dell'ospedale calabrese denuncia che nonostante le promesse di sblocco del turnover "nulla è stato fatto e la situazione si è ulteriormente aggrata". In un incontro con il ... (quotidianosanita.it)