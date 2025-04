Death of a Unicorn recensione del film con Jenna Ortega e Paul Rudd

Death of a Unicorn, recensione del film con Jenna Ortega e Paul RuddL’Unicorno, creatura leggendaria dal fascino eterno, ha attraversato millenni di mitologia, dall’antica Persia al Rinascimento, fino ai gadget di My Little Pony. Simbolo di purezza, potere curativo e indomabilità, è un’icona riconoscibile quanto idealizzata. È curioso, quindi, che in Death of a Unicorn, debutto registico di Alex Scharfman, l’Unicorno stesso sia l’elemento più bizzarro e meno convincente di un film che vorrebbe essere al tempo stesso una commedia nera, un monster movie e una satira sociale. Presentato in anteprima al SXSW e prodotto da A24, il film lascia lo spettatore in bilico, interdetto tra un sorriso, un sospiro di sollievo e un modo di incredulità.Di cosa parla Death of a Unicorn?La trama parte da un incipit tanto assurdo quanto accattivante: Elliot (Paul Rudd), avvocato aziendale, è in viaggio con la figlia Ridley (Jenna Ortega), studentessa universitaria disillusa, verso un ritiro nelle Montagne Rocciose canadesi, ospiti del suo capo miliardario Odell Leopold (Richard E. Leggi su Cinefilos.it of adelconL’o, creatura leggendaria dal fascino eterno, ha attraversato millenni di mitologia, dall’antica Persia al Rinascimento, fino ai gadget di My Little Pony. Simbolo di purezza, potere curativo e indomabilità, è un’icona riconoscibile quanto idealizzata. È curioso, quindi, che inof a, debutto registico di Alex Scharfman, l’o stesso sia l’elemento più bizzarro e meno convincente di unche vorrebbe essere al tempo stesso una commedia nera, un monster movie e una satira sociale. Presentato in anteprima al SXSW e prodotto da A24, illascia lo spettatore in bilico, interdetto tra un sorriso, un sospiro di sollievo e un modo di incredulità.Di cosa parlaof a?La trama parte da un incipit tanto assurdo quanto accattivante: Elliot (), avvocato aziendale, è in viaggio con la figlia Ridley (), studentessa universitaria disillusa, verso un ritiro nelle Montagne Rocciose canadesi, ospiti del suo capo miliardario Odell Leopold (Richard E.

