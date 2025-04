Milan tra alti e bassi | Gimenez che succede? Intanto Maignan finisce nel mirino

Milan tra lavoro e speranze: Gimenez out, Leao elogiato da Ronaldinho. Gimenez da valutare per la trasferta di Udine: le ultime. Milan costretto al sacrificio senza Champions: da Theo e Leao a Gimenez e Pulisic, chi parte e chi resta dei big. Milan-Fiorentina, ufficiali: Leao e Tomori dal 1'. Gimenez ancora fuori. Gimenez: «I gol con il Milan arriveranno. Mia moglie Fernanda? Conosciuta nella chat di Call of Duty. A 17 anni la trombosi e l'incontro con Dio». Milan, Ibrahimovic ancora assente a Milanello. Gimenez rientra in gruppo.

Abraham 'oscura' Gimenez, il Milan valuta di acquistarlo: le incognite e il fattore Saelemaekers - Considerato dai più solo di passaggio, Tammy Abraham si sta rivelando una delle poche certezze in un Milan che sembra avere la testa già alla prossima stagione. L'inglese, che per la prima volta dopo ... (msn.com)

Gimenez: «I gol con il Milan arriveranno. Mia moglie Fernanda? Conosciuta nella chat di Call of Duty. A 17 anni la trombosi e l'incontro con Dio» - Il centravanti messicano, che non trova la rete da oltre un mese, si racconta al Corriere dopo i suoi primi 50 giorni in rossonero: «Ripagherò la fiducia» ... (msn.com)

Milan, Giménez è un caso: il futuro è già un rebus? - Visualizzazioni: 4 In un Milan che continua a mancare l’appuntamento con la vittoria, il caso Gimenez tiene banco: solo 3 gol e sempre più ai margini nelle scelte di Conceição. Due mesi senza gol iniz ... (calciostyle.it)