Fiorentina Zuliani sbotta | Multa dimezzata che vergogna! Toglietela tutta che problema c’è liberalizziamo lo…

Fiorentina contro la Multa di 50 mila euro per la coreografia dei suoi tifosi nel match contro la Juventus (Juve mer*a) per alcuni cori e il lancio di fumogeni è stata parzialmente accolto, con il club gigliato che ora dovrà pagare esattamente la metà (25 mila euro). E’ rimasta invece la diffida .L'articolo Fiorentina, Zuliani sbotta: “Multa dimezzata, che vergogna! Toglietela tutta che problema c’è, liberalizziamo lo.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Fiorentina, Zuliani sbotta: “A Firenze JUVE M su tutta la curva viola. Che facciamo Chinè? Rocco che cosa.”Zuliani sbotta contro Commisso: “Molto bravo, complimenti. Anche a sto giro invece di dissociarti, fai il.”E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekendLa Roma batte la Fiorentina, il punto sulla domenica di Serie A7^ giornata Serie A femminile, la Juventus scappa in testa alla classificaProbabili formazioni Fiorentina-Juventus, 34^ giornata Serie A Leggi su .com Il ricorso dellacontro ladi 50 mila euro per la coreografia dei suoi tifosi nel match contro la Juventus (Juve mer*a) per alcuni cori e il lancio di fumogeni è stata parzialmente accolto, con il club gigliato che ora dovrà pagare esattamente la metà (25 mila euro). E’ rimasta invece la diffida .L'articolo: “, chechec’è,lo.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “A Firenze JUVE M sula curva viola. Che facciamo Chinè? Rocco che cosa.”contro Commisso: “Molto bravo, complimenti. Anche a sto giro invece di dissociarti, fai il.”E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekendLa Roma batte la, il punto sulla domenica di Serie A7^ giornata Serie A femminile, la Juventus scappa in testa alla classificaProbabili formazioni-Juventus, 34^ giornata Serie A

Fiorentina, ridotta la multa per la coreografia “Juve me**a”: accolto parzialmente il ricorso - La Corte Sportiva d'Appello ha accolto parzialmente il ricorso della Fiorentina, riducendo l'importo della multa a 25 ... (fanpage.it)

Fiorentina contesta la multa per la coreografia: preannunciato ricorso - La Fiorentina ha deciso di muoversi dopo la multa da 50.000 euro e la diffida della curva del tifo viola comminate dal Giudice sportivo per la coreografia apparsa domenica prima della partita ... (calcioweb.eu)

Fiorentina, multa da 50mila euro per la coreografia anti Juventus: i legali del club Viola preparano il ricorso - SERIE A - Il Giudice sportivo ha comminato una multa di 50mila euro alla Fiorentina per la tanto discussa coreografia prima della sfida contro la Juventus. I legali del club Viola già al lavoro per ... (eurosport.it)