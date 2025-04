Game-experience.it - Blizzard rivela la roadmap degli aggiornamenti del 2025 di Diablo 4

Leggi su Game-experience.it

hato ladelper4, delineando un intero anno di contenuti pensati per rafforzare la longevità e la varietà dell’esperienza di gioco. Dopo il successo dell’espansione Vessel of Hatred, ilsi preannuncia come un viaggio ancora più oscuro e ambizioso attraverso l’inferno.La prima parte dell’anno prende il via con Il Ritorno di Belial, stagione attiva da aprile a luglio. In questo arco di tempo, i giocatori potranno affrontare il Signore della Menzogna e altri due boss legati a Vessel of Hatred, grazie al sistema aggiornato dei Lair Boss. Oltre a queste sfide, verranno introdotti miglioramenti alla qualità della vita e contenuti cosmetici, come un adorabile pet felino ottenibile in-game. In questa fase è prevista anche una prima collaborazione con un’IP esterna, i cui dettagli restano ancora top secret.