Juventusnews24.com - Kalulu Juve, piovono conferme sul riscatto del difensore: con il suo acquisto non ci saranno più operazioni in quel reparto?

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24suldel: gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeriIl giornalista Alfredo Pedullà ha analizzatolo che potrebbe essere il futuro del calciomercatoin difesa confermandolo che sarà ildeldal Milan.PAROLE – «Gli investimenti importanti3/4 tra centrocampo e attacco, in caso di qualificazione in Champions. Hancko, che laaveva bloccato a gennaio, dopo l’esonero di Thiago Motta ha preso tempo. Coldi, Bremer che tornerà al Mondiale per Club e il ritorno di Cabal, quindi se fai un’operazione dietro la fai sulle fasce».Leggi suntusnews24.com