Dietrofront di Trump stop ai dazi per tre mesi Ma per la Cina salgono al 125%

Trump ha annunciato in serata la sospensione per 90 giorni dei dazi reciproci contro alcuni Paesi, esclusa la Cina, sulla quale anzi Washington ha alzato ulteriormente le tariffe. L’inquilino della Casa Bianca ha sospeso l’applicazione delle tariffe reciproche solo per i Paesi che non hanno risposto con ulteriori contro-dazi.“Al contrario (della Cina, ndr) – scrive Trump su Truth – considerando il fatto che più di 75 Paesi hanno contattato i rappresentanti degli Stati Uniti — inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio (Ustr) — per negoziare una soluzione riguardo ai temi discussi relativi al commercio, alle barriere commerciali, alle tariffe, alla manipolazione valutaria e alle tariffe non monetarie, e che questi Paesi, su mia forte raccomandazione, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, ho autorizzato una pausa di 90 giorni e una tariffa reciproca sostanzialmente ridotta, al 10%, anch’essa con effetto immediato”. Tpi.it - Dietrofront di Trump, stop ai dazi per tre mesi. Ma per la Cina salgono al 125% Leggi su Tpi.it Donaldha annunciato in serata la sospensione per 90 giorni deireciproci contro alcuni Paesi, esclusa la, sulla quale anzi Washington ha alzato ulteriormente le tariffe. L’inquilino della Casa Bianca ha sospeso l’applicazione delle tariffe reciproche solo per i Paesi che non hanno risposto con ulteriori contro-.“Al contrario (della, ndr) – scrivesu Truth – considerando il fatto che più di 75 Paesi hanno contattato i rappresentanti degli Stati Uniti — inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio (Ustr) — per negoziare una soluzione riguardo ai temi discussi relativi al commercio, alle barriere commerciali, alle tariffe, alla manipolazione valutaria e alle tariffe non monetarie, e che questi Paesi, su mia forte raccomanone, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, ho autorizzato una pausa di 90 giorni e una tariffa reciproca sostanzialmente ridotta, al 10%, anch’essa con effetto immediato”.

