Ilpescara.it - Pescara-Arezzo 0-1, adesso è vera crisi per il Delfino: cronaca, tabellino e voti

Leggi su Ilpescara.it

Terza sconfitta di fila, un punto nelle ultime 4 gare: èora per ilche cade nel recupero per con l'in pieno recupero e viene agganciato al quarto posto in classifica. Un gol di Tavernelli al 93', con i biancazzurri appena rimasti in 10 per l'espulsione di Letizia.