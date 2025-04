Trump congela i dazi per 90 giorni | nel periodo ponte tariffa al 10% anche per il vino

Gamberorosso.it - Trump “congela” i dazi per 90 giorni: nel periodo ponte tariffa al 10%, anche per il vino Leggi su Gamberorosso.it In chiusura di Vinitaly arriva la notizia che tutti aspettavano: tariffe aggiuntive sospese per tutti tranne che per la Cina

Dazi, Trump frena: tariffe congelate per 90 giorni, l'annuncio. Trump congela i dazi per 90 giorni, ma non per la Cina. Trump “congela” i dazi per 90 giorni: nel periodo ponte tariffa al 10%, anche per il vino. Donald Trump congela i dazi per 90 giorni. Trump congela dazi, per 3 mesi tariffe al 10%. Trump congela dazi, per 3 mesi tariffe al 10%. Ne parlano su altre fonti

Trump sospende i dazi reciproci per 90 giorni, ma un Paese resta fuori dalla tregua - Colpo di scena nella guerra commerciale degli Usa: Donald Trump ha annunciato una pausa sui dazi. Tutti i dettagli. (notizie.it)

Dazi congelati per 90 giorni, ma un Paese escluso dalla tregua di Trump - Colpo di scena nella guerra commerciale degli Usa: Donald Trump ha annunciato una pausa sui dazi. Tutti i dettagli. (notizie.it)

Trump sospende tutti i dazi per 90 giorni/ “Restano solo alla Cina, salgono al 125%”: mossa USA per negoziare - Colpo di scena USA: Trump congela per 90 giorni i dazi reciproci “per negoziare con i vari Paesi”. Restano solo tariffe sulla Cina al 125% ... (ilsussidiario.net)