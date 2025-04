Trump | Pausa ai dazi reciproci per 90 giorni ma per la Cina salgono al 125%

Trump ha annunciato una Pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci tranne la Cina. Il clima, sottolineato più volte, da tutti i relatori, è quello di “costruire ponti e abbattere i muri”, facendo leva anche su imprenditori e aziende. L’incaricato d’affari dell’Ambasciata cinese in Italia, Li Xiaoyong evidenzia la “volonta di cooperazione e .L'articolo Trump: “Pausa ai dazi reciproci per 90 giorni” ma per la Cina salgono al 125% proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump: “Pausa ai dazi reciproci per 90 giorni” ma per la Cina salgono al 125% Leggi su Ildifforme.it Donaldha annunciato unaimmediata di 90suitranne la. Il clima, sottolineato più volte, da tutti i relatori, è quello di “costruire ponti e abbattere i muri”, facendo leva anche su imprenditori e aziende. L’incaricato d’affari dell’Ambasciata cinese in Italia, Li Xiaoyong evidenzia la “volonta di cooperazione e .L'articolo: “aiper 90” ma per laalproviene da Il Difforme.

Dazi, ultime notizie. Trump: «Incassiamo 2 miliardi al giorno. Presto saremo nuovamente molto ricchi». Tariffe 104% alla Cina. Canada, 25% su auto Usa. Dazi, ultime notizie. Trump: «Pausa 90 giorni a dazi reciproci» ma alla Cina li alza al 125%». Balzo di Wall Street. Ultima ora. Dazi Usa, Trump annuncia: pausa di 90 giorni tranne che per Cina, a Pechino aumentati al 125%. Donald Trump annuncia una pausa di 90 giorni sui dazi, «ma non per la Cina». Trump ferma i dazi a sorpresa: "90 giorni di pausa per tutti, tranne la Cina: per loro vanno al 125%". Trump: pausa di 90 giorni sui dazi reciproci, ma con la Cina aumentati al 125%. Ne parlano su altre fonti

Dazi: Trump, pausa 90 giorni al 10% per chi non ha varato contromisure - Washington (Usa), 9 apr. (LaPresse) - Donald Trump ha annunciato su Truth una pausa di 90 giorni ai dazi reciproci, con un'aliquota solamente del 10%, per gli ... (lapresse.it)

Dazi, Donald Trump li sospende per 90 giorni: "Alla Cina aumento al 125% - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una pausa di 90 giorni per i dazi ai Paesi che non hanno reagito al suo piano tariffario. (iltempo.it)

Trump ferma i dazi a sorpresa: “90 giorni di pausa per tutti, tranne la Cina: per loro vanno al 125%” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato a sorpresa che i dazi saranno sospesi per novanta giorni nei confronti di tutti i Paesi del ... (fanpage.it)