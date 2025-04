Baroni Bodo Glimt squadra complicata ma la Lazio è pronta

squadra è felice di giocare gare così importanti", dice Isaksen alla vigilia dei quarti di Europa League Bodo (NORVEGIA) - Affrontare la partita con gioia, facendosi trovare pronti per ottenere un risultato importante. È questo il mantra dell'allenatore della Lazio, Marco Baroni, in conferenza s Ilgiornaleditalia.it - Baroni "Bodo/Glimt squadra complicata, ma la Lazio è pronta" Leggi su Ilgiornaleditalia.it "Laè felice di giocare gare così importanti", dice Isaksen alla vigilia dei quarti di Europa League(NORVEGIA) - Affrontare la partita con gioia, facendosi trovare pronti per ottenere un risultato importante. È questo il mantra dell'allenatore della, Marco, in conferenza s

Baroni “Bodo/Glimt squadra complicata, ma la Lazio è pronta”. Baroni: "Clima e sintetico fattori importanti. Castellanos in campo un pezzo di partita. Chi gioca in porta? Decido domani". Bodo/Glimt-Lazio, Baroni a LSC: “Valori e variabili: servirà una grande squadra”. Bodø/Glimt-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni. Bodo-Lazio, Baroni: “Ci serve un corpo unico”. Isaksen: “Non ci sono scuse". Lazio, Marco Baroni ha in testa solo il Bodo Glimt. Ne parlano su altre fonti

Lazio, Marco Baroni ha in testa solo il Bodo Glimt - Il tecnico dei biancocelesti non pensa al derby con la Roma, focalizzandosi esclusivamente sull'impegno con i norvegesi in Europa League ... (msn.com)

Bodo-Lazio, Baroni: “Ci serve un corpo unico”. Isaksen: “Non ci sono scuse" - Le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia della sfida di Europa League. E il danese: "L'obiettivo è arrivare fino in fondo" ... (tuttosport.com)

Baroni “Bodo/Glimt squadra complicata, ma la Lazio è pronta” - BODO (NORVEGIA) (ITALPRESS) - Affrontare la partita con gioia, facendosi trovare pronti per ottenere un risultato importante. E' questo il mantra dell'alle ... (msn.com)