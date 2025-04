Caos dazi le Borse europee chiudono in rosso ma in lieve recupero Milano in netto calo

rosso per le Borse europee che recuperano seppur lievemente sul finale rispetto alle pesanti perdite della mattinata, sulla scia di Wall Street . La Borsa di New York prosegue volatile , ma ha ricevuto una spinta dall'invito fatto da Trump su Truth di restare « calmi » perchè « tutto andrà bene ». Il presidente americano ha anche suggerito che ora è « un momento ottimo per comprare.

