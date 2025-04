Truffe a danno di anziani 103 le vittime | blitz anche in provincia di Salerno

Truffe messe in piedi dalla organizzazione sgominata dalla squadra mobile di Genova erano riuscite a portare via quasi due milioni tra gioielli e soldi alle vittime. Smantellata dalla polizia di Stato una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 Truffe ai danni di. Salernotoday.it - Truffe a danno di anziani, 103 le vittime: blitz anche in provincia di Salerno Leggi su Salernotoday.it Lemesse in piedi dalla organizzazione sgominata dalla squadra mobile di Genova erano riuscite a portare via quasi due milioni tra gioielli e soldi alle. Smantellata dalla polizia di Stato una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103ai danni di.

Smantellata maxi rete di truffe agli anziani: 103 i casi accertati, 77 misure cautelari in tutta Italia. "Signora, sono il tenente, deve pagare 16.800 euro". "Sì, faccio subito": la banda delle 103 truffe al telefono. Truffe ad anziani, nel casertano il 'call center' per agganciare le vittime. “Non siamo nati ieri”: i dati della Questura di Reggio Emilia in merito al fenomeno delle truffe agli anziani. Smantellata la banda responsabile di 103 truffe agli anziani in tutta Italia: 22 arresti. Truffe agli anziani, sgominata organizzazione con base operativa ad Aversa. Ne parlano su altre fonti

