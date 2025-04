Terzo mandato la Consulta boccia la legge della Campania | È incostituzionale De Luca non si può ricandidare

legge della Regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un Terzo mandato è «incostituzionale». Lo ha stabilito la Corte Costituzionale oggi, mercoledì 9 aprile, dopo ore di camera di consiglio. Stando alla pronuncia, Vincenzo De Luca non potrà candidarsi a un Terzo mandato da presidente di Regione. La decisione chiude anche la porta ad un ulteriore possibile mandato per il presidente della Regione Veneto Zaia. «Straordinaria performance giuridica dell’alta Corte»: è il titolo del comunicato della Regione Campania sulla sentenza. «Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti», scrive il governatore Vincenzo De Luca nella nota. «La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Leggi su Open.online LaRegioneche consente al presidentegiunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per unè «». Lo ha stabilito la Corte Costituzionale oggi, mercoledì 9 aprile, dopo ore di camera di consiglio. Stando alla pronuncia, Vincenzo Denon potrà candidarsi a unda presidente di Regione. La decisione chiude anche la porta ad un ulteriore possibileper il presidenteRegione Veneto Zaia. «Straordinaria performance giuridica dell’alta Corte»: è il titolo del comunicatoRegionesulla sentenza. «Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti», scrive il governatore Vincenzo Denella nota. «La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini.

