Dazi | Trump li sospende per 90 giorni Pugno duro solo con la Cina E Wall Street vola

Trump ci ripensa: al quinto giorno di crollo delle borse di tutto il mondo, annuncia in un post su Truth, il "una pausa di 90 giorni, e una tariffa reciproca ridotta durante questo periodo al 10%, con effetto immediato". Pugno duro solo con la Cina: alla quale ha innalzato un muro di Dazi del 125%

