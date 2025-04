Secoloditalia.it - Il governo in pressing sull’Ue: «Basta dazi interni: sospendere subito Green deal e nuovi regolamenti»

Una risposta «di testa, non di pancia», che sia una azione e non solo una reazione. È stato il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Question time alla Camera, a ribadire che ilè intenzionato a muoversi in maniera strategica di fronte alla crisi dei, con un piano di lungo respiro che sia in grado di trasformare la crisi deiin un’opportunità, come sottolineato dal premier nel corso dell’incontro di martedì con le categorie produttive. Vogliamo «dare una risposta strutturale alla sfida che il made in Italy deve affrontare», ha spiegato Urso, confermando l’intervento per la riprogrammazione di Pnrr e fondi di coesione per liberare 25 miliardi a sostegno delle aziende. Si tratta dell’azione a livello interno, che procede contestualmente con quella a livello europeo, ugualmente operativa, immediata e volta a fare in modo che anche Bruxelles risponda di testa, con una prospettiva che vada oltre l’emergenza.