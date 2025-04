Il prefetto Volpe in visita al dipartimento dell' Arpac di Caserta

prefetto di Caserta, Lucia Volpe, in visita al dipartimento provinciale dell'Arpac di Caserta.Volpe è stata accolta dal direttore generale, Stefano Sorvino, dal direttore del dipartimento, Salvatore Di Rosa, e da una delegazione di dirigenti tra cui Barone, Merola, Pascarella e Vadrucci. Casertanews.it - Il prefetto Volpe in visita al dipartimento dell'Arpac di Caserta Leggi su Casertanews.it Ildi, Lucia, inalprovincialediè stata accolta dal direttore generale, Stefano Sorvino, dal direttore del, Salvatore Di Rosa, e da una delegazione di dirigenti tra cui Barone, Merola, Pascarella e Vadrucci.

